Centres de traitement des épidémies : En colère, les médecins doctorants tournent le dos aux malades de Covid-19

Colère des médecins doctorants

Le Collectif des médecins doctorants des centres de traitement des épidémies (Cte) de Diamniadio et de Dalal Diam sont en grève. «Nous souhaitons vous notifier la cessation de toutes les activités de prestation médicale dans les centres de traitement des épidémies de Diamniadio et de Dalal Diam, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, à compter du jeudi 25 juin à 19 h», ont-ils écrit dans une circulaire d’information reçue à Seneweb.









«A l’impossible, nul n’est tenu !»





Suite aux rencontres, avancent-ils, avec des autorités compétentes du ministère, à savoir le directeur des Ressources humaines (Drh) du ministère, le Dage et le Dlm à la date d’hier, il leur a été dit, entre autres : «Hormis les primes de motivation mensuelles de 150 000 F CFA octroyées à tout le personnel des Cte, sur demande du président de la République, nous ne pouvons rien percevoir du ministère, car n’ayant aucun lien légal avec lui et que même cette prime nous est versée ‘’sur demande du ministre et de par sa bonté’’.» De plus, «aucune attestation ne leur sera délivrée à la fin de cette épidémie, et pour cause ! Le ministère ne nous a pas engagés et aucune garantie, ni couverture ne sera faite par le ministère à l’endroit des médecins doctorants et s’il se passait quelque chose en cours d’exercice médical, notre responsabilité serait directement engagée».





«Ceci constituant ainsi une situation très délicate pour nous tous, déjà très motivés dans la lutte patriotique contre la Covid-19. Mais à l’impossible, nul n’est tenu», ont fait savoir les médecins doctorants.





«Nous regrettons la tournure que cette situation prend et qui nous met mal à l’aise vis-à-vis de l’opinion publique»





Toutefois, ils ont tenu à préciser : «Nous appellerons ainsi à la compréhension de tout un chacun et regrettons la tournure que cette situation prend et qui nous met mal à l’aise vis-à-vis de l’opinion publique et de nos concitoyens alités dans les centres, à l’heure où toutes les forces vives devraient être engagées dans la lutte contre la Covid-19.»





Avant de poursuivre : «Nous en profitons pour appeler à plus de vigilance de la part de nos populations et au respect strict des mesures d’hygiène, afin de bouter la Covid-19 hors de nos frontières.»





Le Collectif des médecins doctorants des Cte de Diamniadio et de Dalal Diam a été sollicité et engagé par le Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous) sur la base d’un contrat moral, depuis l’ouverture du centre de Diamniadio, le 17 mars 2020, et celui de Dalal Diam, le 25 mars 2020. «Nous sommes restés sans informations concrètes à propos de nos contrats pour les prestations de services qui, au début, étaient rémunérées à un montant revu à la baisse par rapport au montant de départ, jusqu’à ne rien percevoir depuis la date du 3 mai 2020», ont-ils renseigné.





Aussi, dénoncent-ils «le non-respect des engagements du ministre de tutelle, lors de sa visite dans le centre de Diamniadio, à la date du 29 mai dernier et après avoir reçu nos doléances devant nos chers maîtres».