Cérémonie de décoration des agents du ministère de la santé : Diouf Sarr rappelle les défis du secteur

Le ministre de la Santé et de l'action sociale a profité de la cérémonie de décoration des agents de son secteur pour rappeler les défis de la santé. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, les tendances actuelles indiquent bien que le monde connaîtra davantage d'épidémies. Les situations de vulnérabilité vont s'accroître.





C'est d'ailleurs, dit-il, pour cette raison que le secteur de la santé doit se tenir prêt. " Être prêt, c'est avant tout, des hommes et des femmes biens formés et amoureux de leur travail. Les agents du ministère de la Santé donnent de leur temps, de leur énergie et parfois de leur vie dans l'exercice de leur fonction. Ces deux dernières années encore plus du fait de la pandémie de COVID" dit le ministre.





Et d'appeler tous les agents du bas jusqu'au sommet de la pyramide sanitaire à se mobiliser davantage parce que la pandémie est encore bien présente et, sa menace est pesante. " La vaccination est à ce jour le meilleur moyen de se protéger du virus" rappelle le ministre.





Revenant sur la cérémonie de décoration, il affirme que c'est l'une des rencontres les plus réjouissantes et restera à jamais dans les mémoires.

" Il s'agit d'hommes et de femmes de valeurs dévoués pour la bonne marche de leur pays et le rayonnement du secteur de la santé. Rien n'est trop grand pour honorer le mérite des acteurs de santé et d'actions sociales qui sont en tout temps nuit et jour au service des populations".





En effet, la cérémonie de décoration de commandeurs de l'ordre national du mérite est une forme de reconnaissance.