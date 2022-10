Ces 6 aliments à éviter en cas de diabète

En France, près de 4,5 millions de personnes sont diabétiques. Dans la grande majorité des cas, il s’agit du diabète de type 2 (DT2) qui se développe à l'âge adulte.





Cette maladie, qui se caractérise par une hyperglycémie chronique, se manifeste chez les personnes qui ont de mauvaises habitudes alimentaires. Une fois diagnostiquée, il faut être vigilant sur son alimentation. Voici 5 aliments à éviter en cas de diabète.





Les crèmes desserts





Il est difficile quand on est gourmand de résister à une crème dessert. Pourtant ces produits sont à éviter quand on est diabétique. Ils contiennent trop de matière grasse et de sucre. Heureusement, certaines marques commercialisent des crèmes sans sucre qui présentent la même onctuosité.





Les nuggets





Le nugget vendu dans les enseignes fast-food ne contient pas que de la viande maigre de poulet. On y trouve aussi une grande quantité de graisse. Associée à la friture et à la sauce dans laquelle on les plonge, on obtient un cocktail détonnant pour les personnes atteintes de diabète.





Les plats cuisinés





Les plats préparés que l’on trouve dans le commerce sont bien pratiques à manger. Pourtant, le gain de temps finit par se payer. En effet, ce type de préparations est riche en graisses saturées et donc à éviter pour le diabète. Rien de tel qu’un plat fait maison qui, contrairement aux idées reçues, ne nécessite pas des heures de cuisine.





La mayonnaise





Elle est riche en graisse mais ne contient presque pas de glucides. Pourtant la mayonnaise n’est pas recommandée pour contrôler son diabète. En effet, elle s’associe souvent avec des aliments qui peuvent avoir une influence sur la glycémie comme un sandwich ou des frites.





La crème fraiche



La crème fraîche épaisse est hélas mauvaise pour les personnes diabétiques. Elle contient en général 30% de matière grasse. Mais il existe dans le commerce des crème fraîche allégée qui peuvent convenir.



