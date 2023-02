Chili : un cancer du sein détecté chez une fillette de 7 ans, la plus jeune patiente au monde

un cancer du sein détecté chez une fillette de 7 ans

Au Chili, les médecins ont diagnostiqué un cancer du sein chez une fillette de 7 ans. Son cas est unique au monde et éveille la curiosité de la communauté scientifique internationale. Maura est originaire de Quillota, à environ 120 kilomètres au Nord de Santiago, la capitale chilienne. C’est sa mère, Patricia, qui a découvert un petit bouton sous son mamelon, alors qu’elle lui mettait de la crème après un bain. A l'époque, Maura avait 5 ans. Patricia savait que ce bouton de la taille d’un petit haricot était anormal mais elle était à mille lieues de s’imaginer que sa fille avait contracté un cancer. Les médecins aussi n’y ont pas cru au départ.





Ils sont « très rares, quasi nuls »





Ils ont fait de nombreux tests médicaux avant de rendre leur décision finale. «Les cas de cancer du sein chez les enfants de moins de 14 ans sont très rares, quasi nuls, ils sont extrêmement rares, on parle de 0,0001%, on n’a pas d’antécédents car c’est un cas unique au monde », a expliqué Mario Pardo, mastologue à la clinique de l’université du Chili. Il faut aussi dire que le cancer du sein de Maura est « triple négatif ». Ce qui signifie que les cellules tumorales n’expriment n des récepteurs aux hormones (œstrogène et progestérone) ni le récepteur HER2.





Elle a subi une mastectomie