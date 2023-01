Cité dans le rapport de la Cour des comptes : Le directeur de l’hôpital Dalal Jamm apporte des précisions

Moussa Sam Daff, Dg hopital Dalal Jam de Guédiawaye

L’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye n’est pas épargné par le rapport de la Cour des comptes rendu public. Et pour apporter quelques précisions, le directeur de cet établissement hospitalier, Moussa Sam Daff, a réagi sur iRadio.





Selon lui, Dalal Jamm a été cité sur deux points. Mais, en fait, il s’agit d’une chose : pourquoi les fournisseurs des équipements de ce bâtiment n’ont pas encore livré ? «Mais nous, nous avons quand même une expérience. Cet hôpital Dalal Jamm, il y a eu des équipements qui sont livrés en 2014. Or, l’hôpital a commencé en 2018. Et quand on a ouvert les caisses, il y avait beaucoup d’équipements qui n’étaient pas fonctionnels. C’est pour éviter d’entrer justement dans cette situation que, d’un commun accord avec les fournisseurs et les utilisateurs, on a dit d’attendre, de différer la livraison jusqu’à ce que le bâtiment avance. Et aujourd’hui, si ces équipements étaient livrés, il y a deux ans, avec les embruns marins, on les aurait stockés quelque part. Demain, on va devoir les utiliser ; on n’arrivera pas», dit-il.