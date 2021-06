Cluster et emprise psychologique: l'IHU de Marseille du Pr Raoult une nouvelle fois dans la tourmente

Pr Didier Raoult

Dans une enquête, L'Express révèle la présence d'un cluster au sein de l'Institut Hospitalier Universitaire (IHU) de Marseille et la tension croissante entre le Pr Raoult et certains employés.

Un cluster d'au moins sept personnes s'est formé au sein même de l'IHU de Marseille du Professeur Raoult. Parmi eux, un technicien a été admis en service de réanimation fin mars et un praticien hospitalier, proche de Didier Raoult, a été hospitalisé. Tous deux suivaient des traitements à base d'hydroxychloroquine.





L'Express met en lumière les défaillances de l'institut, et la culture du silence qui y règne. Plusieurs membres de l'IHU, inquiet des directives à rebours du discours scientifique admis de l'institut, ont décidé de témoigner auprès de l'hebdomadaire, anonymement, par peur des représailles.





Dans l'enquête, plusieurs employés évoquent des réunions, séminaires et conférences tenus sans masque, malgré le cluster identifié et connu des autorités. «Didier Raoult a continué d'organiser et de se rendre aux 'réunions staff', qui se déroulent tous les mardis entre midi et deux, et aux séminaires ouverts aux personnes extérieures, organisés au même horaire tous les vendredis, dans l'amphithéâtre de l'IHU, où les gestes barrières sont peu voire pas respectés, tout ça alors que le cluster était en cours», raconte ainsi un employé.