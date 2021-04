CMU : Plus de 140 mille personnes enrôlées à Sédhiou

Après cinq ans de mise en œuvre, le programme de couverture maladie universelle (CMU) a enrôlé 141.029 personnes dans la région de Sédhiou soient 86.68 % de la cible estimée à 152.687. En tournée hier mercredi auprès des acteurs à la base et des autorités administratives et sanitaires, le docteur Bocar Mamadou Daff, s’est réjoui des performances de la région.Ensuite il a annoncé que la région de Sédhiou a été choisie comme zone d’intervention du projet « Investir sur la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent » financé à hauteur de 2.296.971.925 F francs par la Banque mondiale.Enfin, il a précisé que ce projet va renforcer le membership et l’assise financière des mutuelles de santé à travers un enrôlement de tous les enfants âgés de moins de cinq ans et de toutes les femmes enceintes.Au motif du choix de la région, le docteur estime que Sédhiou présente beaucoup de défis à relever en matière d’extension de la couverture du risque maladie vu le contexte économique et géographique particulier de la région.