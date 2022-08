Santé : Comment l’alcool et le tabac sont en cause dans la moitié des cancers

Les effets néfastes de l’alcool et du tabac sur la santé sont larg ement documenté s. Récemment, une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique ‘’The Lancet’’, estime que la moitié des cancers dans le monde serait attribuable à l’alcool et au tabac. Explications.





Les dangers de l’alcool…

La consommation d’alcool est responsable, selon les études scientifiques, de plus de 200 maladies et troubles de la santé. Pour certaines maladies, l’alcool est directement le facteur déclencheur de la maladie, par exemple dans le cas de la cirrhose alcoolique. Pour d’autres, la consommation d’alcool est un facteur de risques. Le cancer de la bouche, le cancer du pharynx ou du larynx, le cancer de l’œsophage, le cancer hépatique, le cancer du sein, le cancer colorectal ; certains troubles cognitifs (troubles de la mémoire, troubles de la marche). Toute consommation d’alcool peut avoir un effet négatif sur la santé.





D'ailleurs, les faibles niveaux de consommation d’alcool, qui concernent une proportion plus importante de la population que les gros consommateurs, contribuent pour une part significative aux nouveaux cas de cancer.





… et du tabac





Le tabac est tout aussi nocif que l’alcool. La fumée de tabac, quant à elle, renferme plus de 4 000 substances dont la plupart sont néfastes pour la santé. Le tabagisme représente ainsi la première cause évitable de mortalité, avec en moyenne un fumeur régulier sur deux qui décède des suites de l’addiction au tabac. Et toutes les cigarettes ou formes de tabac sont néfastes, y compris les cigarettes appelées ‘’légères’’. Le tabagisme est impliqué dans le développement de nombreuses pathologies : La Bpco (bronchopneumopathie chronique obstructive) qui évolue vers une insuffisance respiratoire chronique, les maladies cardiovasculaires, le cancer du poumon dont 80 à 90 % des cas sont liés au tabagisme actif, le cancer de la bouche, le cancer de la gorge, le cancer des lèvres, le cancer du pancréas, le cancer du rein, le cancer de la vessie, le cancer de l’utérus. D’autres pathologies chroniques peuvent être aggravées par le tabac, comme le psoriasis ou le diabète.





Alcool et tabac en cause dans la moitié des cancers à l’échelle mondiale





Alcool et tabac sont donc fortement impliqués dans les processus de développement des tumeurs.





Le cancer de l’œsophage est le cancer le plus fréquent chez les sujets, suivi de l’alcool et, dans une moindre mesure, du surpoids, représente désormais un poids supérieur à celui des facteurs de risque non évitables (notamment les facteurs de risque métaboliques) dans le développement des cancers. Cette étude confirme les effets néfastes du tabac et de l’alcool, et réaffirme l’importance consommant à la fois du tabac et de l’alcool.





Dans une récente étude, des chercheurs ont étudié les données de l’incidence des cancers à l’échelle mondiale sur l’année 2019. Les résultats obtenus ont mis en évidence que le tabac et l’alcool seraient impliqués dans la moitié des nouveaux cas de cancers à travers le monde.