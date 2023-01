Comment reconnaître un pervers narcissique

pervers narcissique

Selon une étude, les pervers narcissiques partageraient 11 traits de personnalité.





Parfois au début d'une relation, tout est rose et romantique. Seulement quelques temps après, on a du mal à reconnaître son partenaire. Plus les mois passent, plus son comportement change. Ses actes et ses paroles sont devenus malsains et votre relation est en train de chavirer dans quelque chose de difficile à vivre au quotidien.





Et si votre partenaire était en réalité un pervers narcissique ?





Selon une étude canadienne, il serait simple de démasquer les pervers narcissiques grâce notamment à des critères très précis.





Selon plusieurs experts à l'image de Jonathan Faucher de l’Université de Québec, «?les personnes atteintes de narcissisme malin sont décrites comme impulsives, irrationnelles et parfois violentes… tout en présentant des tendances destructrices et vengeresses?». Son équipe a alors tenté d’établir «?une mesure?» plus précise permettant de les identifier, à l’aide de «?signes utiles à surveiller?».





Leur étude est basée sur le test clinique «?du modèle alternatif du trouble de la personnalité?». Celui-ci «?aborde les troubles de la personnalité non pas comme des catégories individuelles, mais comme des perturbations dans les domaines du fonctionnement personnel et interpersonnel?».