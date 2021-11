[Vidéo] Commission suivi Évaluation : Vers une réforme profonde du système de santé

L'évaluation des politiques et programmes publics est un enjeu majeur du siècle. Elle doit nous faire passer d'une démocratie formelle à une démocratie de participation et d'exercice selon le président Macky Sall.





Dans ce sillage, une commission d'évaluation et de suivi des politiques et programmes publics composée de 17 sous commissions avec au total de 36 experts est mise sur pied. Ces derniers vont travailler sur une durée de six mois. Il s'agira selon le ministre El Hadji Ibrahima Sall en charge de la commission, de mener des sondages, des auditions autour de 423 questions évaluatives qui sont consignées dans le cahier des charges. Il s'agit aussi de mieux accueillir et soigner les malades, intervenir vite dans les domaines comme la médecine de catastrophes, l'articulation de la scène de chirurgie, la santé mère-enfant et surtout mettre l'accent surtout au niveau de la prévention et le bien-être après la maladie entre autres secteurs de la santé.