Commune de Mbao : Le maire Abdou Karim Sall lance les travaux d’un poste de santé d’un coût de 83.000.000 F CFA

La carte sanitaire se densifie dans la commune de Mbao. Cette densification porte la marque de la municipalité avec à sa tête, le Maire, Abdou Karim Sall. L’édile de la ville a procédé, le samedi 19 août 2023, à la pose de la première pierre de l’infrastructure sanitaire. C’est un acte fort.



Le poste de santé d’un coût de 83.000.000 francs CFA et qui sera livré en janvier 2024 va décentraliser l’offre de soins de qualité aux populations de cette commune. La structure va contribuer de manière directe à réduire les charges de prise en charge des ménages dans cette commune.



Faudrait-il le relever, à cause de sa position géographique, certains sont obligés de se rendre à Rufisque ou à Dakar pour une prise en charge médicale. Désormais, ils n’auront plus besoin de parcourir de longues distances pour des consultations.