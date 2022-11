Concours d’agrégation en médecine : Le satisfecit du Département de chirurgie et spécialités chirurgicales de la FMPOS

Concours agrégation en Médecine, Ucad

L’université Cheikh Anta Diop (UCAD) a fait carton plein, lors du concours d’agrégation en médecine 2022, qui s'est tenu du 7 au 14 novembre dernier. Le Département de chirurgie et spécialités chirurgicales de la FMPOS de l'UCAD s’est distingué par les résultats honorables de ses 11 candidats.





Le médecin-colonel Babacar Diao, Chef du Département de chirurgie et spécialités chirurgicales FMPOS-UCAD a rendu un «hommage mérité aux travailleurs de l'ombre : ceux qui coordonnent les enseignements dans les disciplines qui ont présenté des candidats en 2022. Ces résultats représentent le fruit de leur engagement et de leur altruisme au service de leur nation. Notre statut de chef de département nous donne la légitimité d'inscrire leurs prouesses dans les archives du Département de chirurgie et spécialités chirurgicales, afin que les générations futures puissent s'en inspirer».





Ainsi, souligne le communiqué du médecin-colonel Babacar Diao exploité par Seneweb : «Les noms de ces éminents enseignants-chercheurs et de leurs candidats resteront gravés à jamais dans le livre d'or du Département de chirurgie. Pour ce concours de 2022, nous nous souviendrons des héros suivants :





Pr. Jean-Charles Moreau, Coordonnateur de la formation en Gynécologie-Obstétrique,





Pr. Cheikh Issa Ndiaye, Coordonnateur de la formation en ORL,





Pr. Mouhamadou Habib Sy, Coordonnateur de la formation en Orthopédie-Traumatologie,





Pr. Alain Khassim Ndoye, Coordonnateur de la formation en Urologie,





Pr. Madieng Dieng, Coordonnateur de la formation en Chirurgie générale,





Pr. Gabriel Ngom, Coordonnateur de la formation en Chirurgie pédiatrique.





Les 11 nouveaux agrégés qui viennent d'enrichir la qualité de la ressource humaine du Département de chirurgie et spécialités chirurgicales de la FMPOS se nomment :





Pr. Moussa Diallo, Gynécologie-Obstétrique, Pr. Omar Gassama, Gynécologie-Obstétrique,





Pr Étienne Diadhiou, Gynécologie-Obstétrique ;





Pr. Birame Loum, ORL,





Pr. Alioune Badara Guèye, Orthopédie-Traumatologie,





Pr. Mouhamed Daffé, Orthopédie-Traumatologie,





Pr. Lamine Sarr, Orthopédie-Traumatologie,





Pr. Babacar Sine, Urologie,





Pr. Ousmane Thiam, Chirurgie générale,





Pr. Mbaye Fall, Chirurgie pédiatrique,





Pr. Papa Alassane Mbaye, Chirurgie pédiatrique.