Confinement : Pr Moussa Seydi tranche

Professeur Moussa Seydi est formel : il faut prendre des dispositions plus strictes pour éviter la propagation du coronavirus au Sénégal. "Les cas communautaires constituent une source d'inquiétude, s'alarme le médecin, interrogé par Libération. Des mesures fortes doivent être prises, mais elles doivent être discutées au niveau du Conseil national de gestion des épidémies."





Faut-il dès lors confiner les Sénégalais ou adopter le confinement partiel de Dakar où poussent les cas communautaires (16 sur 26 à la date d'hier, mercredi 15 avril) ? Le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de Fann se veut prudent.





Il dit : "Un confinement nécessite des mesures d'accompagnement. Théoriquement, le confinement partiel pourrait être efficace. Je dis bien théoriquement parce que le patient atteint de Covid-19 a déjà été dans d'autres quartiers où il a peut-être infecté d'autres personnes."





Pr Seydi penche plutôt pour une autre solution, à ses yeux "plus simple" : "Ce serait de demander aux gens de porter un masque. S'il y a un port généralisé du masque, on peut éviter le confinement. C'est la voie la plus simple à l'heure actuelle".