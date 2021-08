Confusion dans la gestion de la Covid-19 au Sénégal : Les explications d’un expert en situation d’urgence

colonel Mamadou Adje explique la gestion de la Covid-19

Expert en gestion de situations d’urgence, le colonel Mamadou Adje analyse la gestion actuelle de la Covid-19 au Sénégal. S’exprimant dans «Le Quotidien», il estime que «notre pays ne tire jamais les conséquences après les catastrophes. Ce qui est grave».





En ce qui concerne la gestion de la pandémie, il explique qu’il «se pose un réel problème sur la définition des concepts».





«On confond tout…»







«Il y a, aujourd’hui, une confusion totale entre ce que l’on appelle le plan de contingence et le master-plan. Le plan du ministère de la Santé contre la pandémie est un plan de contingence. Contre la pandémie, tous les plans sont des plans de contingence, parce qu’ils s’occupent des conséquences. Le seul master-plan, c’est le vaccin. Il s’occupe de l’élément du vecteur. Le plan de contingence s’occupe de la cause et le master-plan de la conséquence. Le plan de contingence est mis en place en vue de sauver des vies humaines, retarder l’échéance en attendant d’avoir la solution. Mais on confond la contingence, la riposte et la réponse», explique-t-il.





Que faire ?

Pour lui, la gestion de la Covid-19 doit être «multi- sectorielle, multi-sociale». Selon le colonel, «la phase des options, celle stratégique et celle opérationnelle sont dépassées».