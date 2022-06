Congrès : 300 spécialistes en ORL attendus à Dakar

Professeur Issa Cheikh Ndiaye

Au moins 300 spécialistes en ORL sont attendus à Dakar. Ils viendront d'origines diverses, d’Afrique subsaharienne, du Maghreb, de la France etc. Cela, dans le cadre d'un Congrès conjoint entre l'African Society et la Société sénégalaise d'ORL qui en est à sa trentième édition.. Selon le Professeur Issa Cheikh Ndiaye, Secrétaire général de la société sénégalaise d'ORL, le congrès à déjà eu lieu à Dakar en 1994 en 2001 et se tiendra une troisième fois les 24 et 25 juin prochains à Faculté de Médecine de l'Université Cheikh Anta Diop.