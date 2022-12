Congrès du SAMES : La ministre de la Santé invite les syndicalistes à oeuvrer pour l’intérêt général

La ministre de la Santé et de l’Action sociale, Marie Kermesse Ngom Ndiaye, a pris part, ce samedi, au congrès du Syndicat autonome des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES). Lors de son allocution, elle a brossé le tableau du bon syndicaliste : “Il faut en permanence faire preuve de rigueur, de respect, de courtoisie et même d’élégance, qualités fondamentales d’un bon syndicaliste”. Marie Kermesse Ngom Ndiaye a relevé que ces qualités étaient à l’oeuvre dans le cadre de la riposte contre l’épidémie de covid-19 : « Dans ces moments difficiles, les médecins, pharmaciens et Chirurgiens-dentistes, comme l’ensemble du personnel de santé, ont manifesté courage, engagement et détermination face à la maladie et ont su apporter soins et réconfort à nos populations. Pour sa part, le SAMES a fait preuve d’une grande responsabilité en déclarant la suspension de tous les mots d’ordre et en demandant à ses membres de s’impliquer dans la riposte ».



Marie Kermesse Ngom Ndiaye a profité de ce rendez-vous pour réaffirmer la volonté de l’État à œuvrer pour « l’amélioration des conditions de travail des médecins, pharmaciens et Chirurgiens-dentistes». «Des efforts multiples sont consentis par le Gouvernement en faveur des personnels de santé, en termes de recrutement, de renforcement de leur outil de travail à travers de construction de nouvelles infrastructures, l’acquisition d’équipements modernes, de formation et de renforcement des capacités, d’octroi d’indemnités ».



En effet, durant les cinq dernières années (2017-2021), 929 médecins, 136 pharmaciens et 85 chirurgiens-dentistes ont été recrutés ; 789 spécialistes ont été formés grâce aux bourses de spécialisation pour un montant évalué à dix milliards cinq cent soixante-seize millions (10.576.000.000) francs CFA .