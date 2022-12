Congrès du SAMES : Les médecins rappellent à l’Etat ses engagements

L’Etat du Sénégal a signé des accords avec les médecins qui sont en train d’être déroulés. Toutefois, un pan de ces accords doit être matérialisé au cours du mois de janvier 2024. Il s’agit, notamment, des primes de logement. “Ceci va enrayer un peu la fuite des cerveaux et permettre d’avoir des professionnels motivés qui ont envie de rester chez eux et encourager les enfants à suivre la médecine”, estime Amadou Yéri Camara, Secrétaire général du Syndicat Autonome des Médecins du Sénégal (SAMES), lors du congrès du SAMES, présidé par la ministre de la Santé et de l’Action sociale, Marie Kermesse Ngom Ndiaye. Cet engagement de l’État a contribué à instaurer un climat serein dans le secteur de la santé avec la suspension du mot d’ordre de grève par le SAMES.