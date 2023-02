Conseil présidentiel délocalisé à Sédhiou : La santé panse ses plaies

Le taux de mortalité maternel et infantile est encore élevé à Sédhiou. Des femmes meurent suite à des accouchements à domicile ou sur les chemins périlleux de l’évacuation. Elles meurent ou perdent leur enfant suite aux conditions d’évacuation ou faute de structures sanitaires de proximité. Elles meurent du fait des conditions d’évacuation qui se font généralement par moto Jakarta ou par les charrettes de bœufs ou d’ânes.





Des plaies béantes que le Ministère de la Santé et de l’Action sociale est en train de panser en cette veille du Conseil présidentiel délocalisé à Sédhiou pour la période du 27 février au 4 mars. C’est dans ce cadre que le Directeur de la Santé et de l’Action sociale, en compagnie des autorités sanitaires de la région de Sédhiou a remis une ambulance médicalisée au poste de santé de Médina Souané et de Bambali dans le département de Sédhiou. Du matériel médical complet permettant au personnel soignant de faire correctement toutes les prestations a également été offert au poste de Santé de Samécanté situé à la frontière Nord/Est entre Sédhiou et Kolda. Docteur Barnabé Gning, au nom de la tutelle a expliqué que ces actions entrent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de santé de proximité. « Il faut que les populations puissent se consulter, se soigner sur place » a affirmé le Directeur de la Santé.