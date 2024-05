Consommation de jus, chips et bonbons chez les enfants : Les professionnels de la santé sonnent la cloche d'alerte

Les infirmiers-chefs de poste de Keur Madiabel alertent les parents sur la consommation de friandises par les enfants à l'école.













Selon ces professionnels de la santé, ces produits, à savoir les jus, les chips et les bonbons sont nuisibles à la santé des enfants et sont source de certaines maladies chroniques comme l'obésité et le diabète, entre autres. Raison pour laquelle ils interpellent les parents à veiller sur l'alimentation de leurs enfants.









‘’C'est une situation qui commence à être délicate, dans la mesure où nous sénégalais avons tendance à imiter l'Occident, parce que ces aliments se retrouvaient le plus souvent au niveau de l'Occident, à savoir les États-Unis ou les pays européens. Nous lançons cette campagne de sensibilisation à l'égard des parents afin de leur faire comprendre que ces aliments ne sont pas bons. Ça peut entrainer des pathologies telles que les maladies buccodentaires. Ce qui fait que les enfants vont attraper le diabète juvénile à très bas âge, l'obésité ou le surpoids’’, soutient Cheikh Baye Thiam, infirmier-chef du poste de santé n°2 de Keur Madiabel sur la Rfm.









Pour sauver les enfants de ces mauvais aliments, les infirmiers invitent les nouvelles autorités et les enseignants à s'impliquer davantage dans la lutte. ‘’L’État, par ses services commerciaux, doit se renseigner sur ce qui entre et ce qui sort du pays, mais aussi vérifier les usines fabricantes qui sont dans le pays afin de savoir si ce qu'on consomme dans le pays est bon pour les enfants ou pas. Au niveau de l'école aussi, les enseignants doivent nous aider sur la sensibilisation des enfants par rapport à la consommation de ces friandises qui sont nuisibles à leur santé’’.