Construction d’un vaccinopôle à Diamniadio : L’Institut Pasteur de Dakar sort une enveloppe de plus de 17,8 milliards

Dr Amadou Alpha Sall, Directeur de IPD

L’Institut Pasteur de Dakar a mobilisé plus de 17,8 milliards pour la construction d’un vaccinopôle (fabrication de vaccins) à Diamniadio.





Ainsi, d'après les informations fournies par ‘’Le Quotidien'', ladite somme a permis, entre autres, l’acquisition du matériel servant à la fabrication de vaccins, le financement des études de faisabilité et la construction de trois bâtiments de la plateforme basée à Diamniadio.





“Nous avons mobilisé plus de 30 millions (17, 8 milliards F Cfa) sur les 220 millions dollars (130 milliards F Cfa) pour le projet’’, a déclaré hier l’administrateur de l’IPD, Amadou Sall en marge d’une visite des chantiers.





A l’en croire, l’IPD a signé avec la Société financière internationale (SFI) une lettre de mandat relative à un investissement de la structure et d’autres partenaires privés dont la SFI est chargée de coordonner les investissements.





‘’La Société financière internationale doit coordonner les différents partenaires financiers et elle a reçu mandat d’organiser le financement de manière à répondre aux besoins de ce programme en termes de rapidité et de pertinence et d'accessibilité", a fait savoir l’administrateur de l’IPD, Amadou Sall.





Par ailleurs, le directeur général de la SFI, Makhtar Diop, est revenu sur les motivations de ce partenariat. ‘’Durant la période de la Covid-19, l’accès aux vaccins a été limité aux pays les plus développés. L’absence de production africaine n’a pas permis à un nombre d’Africains d'être vaccinés. Le président Macky Sall a demandé aux institutions de soutenir une initiative sénégalaise et africaine qui vise à augmenter la production de vaccins et à utiliser les technologies les plus avancées. Nous travaillons avec l’Institut Pasteur de Dakar pour créer une industrie pharmaceutique. Nous avons reçu mandat pour mobiliser des ressources de la SFI et des partenaires. Nous allons structures le projet avec la participation du secteur privé. Nous allons ensuite attaquer la phase de mobilisation des ressources financières’’.