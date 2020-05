Contamination des personnels de Santé : Les mesures édictées par Colonel Massamba Diop

La contamination des personnels de santé par la Covid-19 est de plus en plus récurrente. Une situation qui devient inquiétante, selon certains médecins et autres organisations syndicales.





C'est ce qui a poussé le Colonel Massamba Diop, ancien directeur de l'hôpital Le Dantec, à proposer des mesures pour limiter cette propagation.





''Dans ce genre de situation, toute personne qui entre dans l'hôpital est un cas suspect. Il faut donc aller au-delà des mesures barrières dans les hopitaux. Il faut prendre les dispositions nécessaires. C'est-à-dire interdire les visites, mettre à la disposition des hôpitaux de masques voire des habits spécifiques pour ceux qui entrent dans les hopitaux'', suggère-t-il à Rfm.





Selon le colonel Diop ''il faut dépasser les gestes barrières pour mettre en place des mesures barrages dans les hopitaux, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de personnels de santé infectés.''