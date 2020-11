Continuité des services de santé : AWA déplore l’impact de la COVID-19 sur le VIH, la tuberculose et le paludisme

En conférence de presse ce jeudi, l’association AWA a tiré la sonnette d’alarme sur la Covid-19 et ses effets sur la continuité des services et les financements de la Santé en particulier les pathologies telles que le VIH Sida, la tuberculose et le paludisme.Selon l’association AWA, la pandémie de la covid-19 et ses effets dévastateurs sur nos sociétés et nos économies illustrent combien la société à besoin de s’appuyer sur toutes les initiatives tendant à mettre en lumière ses impacts sur les autres maladies telles que le VIH, la tuberculose, le paludisme et d’autres pathologies non transmissibles. Dans le même temps, AWA indique que cette crise sanitaire a fait ressortir les inégalités structurelles qui existent dans tous les domaines notamment la santé, l’économie, la sécurité et la protection sociale.En temps de crise, poursuit AWA, lorsque les ressources s’amenuisent et que les capacités institutionnelles sont mises à rude épreuve, les situations auxquelles les communautés vulnérables telles que les femmes et les filles sont confrontées ont des impacts disproportionnés et leurs effets sont plus amplifiées dans les contextes fragiles de conflit ou d’urgence.Et les restrictions en termes de mobilité, faisant limiter l’accessibilité aux services, l’hyper concentration de tous les investissements orientés dans le combat continu contre la covid-19 sont autant de problématiques dont les communautés vulnérables en ont souffert depuis plus de six mois.Toujours d’après eux, la réponse à la pandémie ne se limite pas à rectifier des inégalités de longue date, il s’agit également de bâtir un monde résilient dans l’intérêt de tous, où les communautés vulnérables telles que les femmes et les jeunes sont au centre des politiques entreprises par les décideurs et ces communautés doivent s’impliquer au redressement de la situation.