Convention entre l'hôpital de Mbour et Polymed : Dr Mama alerte sur un risque d’affrontement physique

Dans la tourmente depuis la signature d'une convention avec Polimed, les syndicalistes de l'hôpital Mouhamadou Mansour Barro de Mbour ont mené plusieurs mouvements d'humeur.



Les mois rythmés de sit-in, de réunions avec la tutelle, de grève n’ont pas eu l'effet escompté. L'intersyndicale les 3S (Sames, Sutsas, Syntras, Cnts) n’acceptent plus "les agissements et humiliations" faites par le service de Polymed à l'endroit de leurs agents de santé.



A ce stade, Dr Houdoss Mama alerte sur un risque imminent d’affrontement physique à l'hôpital.



"Les malades n’accèdent plus à l’imagerie médicale à Polimed, le personnel technique médical et paramédical est harcelé, menacé et agressé verbalement. Actuellement le chef de service n’a plus accès à son bureau car les serrures de la porte menant à son bureau ont été changées depuis le 22 mars 2022", a dénoncé Dr Houdoss Mama, chef des urgentistes coordonnateur l'intersyndicale les 3S.



Il poursuit : "les techniciens de radiologie et les aides manipulateurs n’ont pas été payés depuis le mois de février, et en plus sont harcelés tous les après-midis par le gestionnaire de Polimed et ses agents les obligeant à prendre des malades dont les tickets ne sont pas conformes à la réglementation de l’hôpital. Oui, Polimed a ainsi instauré une caisse parallèle dans leurs locaux de 16h à 20h obligeant les malades à aller se faire rembourser à l’hôpital le ticket de garde ou de payer un double ticket. Ce qui est contraire aux règles établies (les tickets sont payés à l’hôpital aux heures de gardes 16h à 8h et les jours fériés 24h sur 24h".