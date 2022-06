Coronavirus : 12 nouvelles contaminations déclarées

Point du Jour Covid-19 au Sénégal

Le ministère de la Santé et de l’Action a recensé 12 nouveaux cas de Covid-19, sur un total de 899 tests virologiques effectués la veille, soit un taux de positivité de 1,33 %.





Il indique dans son bulletin que trois parmi ces nouvelles infections sont des cas importés et enregistrés à l’aéroport Blaise Diagne de Diass (AIBD). Les neuf autres sont issues de la transmission communautaire et recensées à Dakar (4), Pikine (2), Thiès (1), Tivaouane (1) et Mbour (1).





Le ministère précise que 10 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors qu’aucun cas grave n’a été signalé.





Il ajoute qu’aucun décès n’a été enregistré, lors des dernières 24 heures, et que l’état de santé des autres malades hospitalisés est stable.





A ce jour, le Sénégal a enregistré 86 266 cas de Covid-19 dont 84 261 guéris pour 1 968 décédés et 36 patients actuellement sous traitement.





Le nombre de personnes vaccinées contre le coronavirus est de 1 486 624, selon le ministère de la Santé.