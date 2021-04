Coronavirus : 49 nouvelles contaminations, aucun décès, 11 cas graves

Point du Jour des Tests de Covid-19

Comme à l’accoutumée, le Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, Directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’Action sociale, a fait le point de la situation épidémiologique du jour liée à la maladie du coronavirus. Il a annoncé 49 nouvelles contaminations sur un échantillon de 1 309 tests réalisés. Il n’y a pas eu de cas importé, mais on note 14 cas contacts suivis et 35 autres cas issus de la transmission communautaire.





La région de Dakar enregistre 26 cas de transmission communautaire. Matam et Saint-Louis enregistrent respectivement 3 et 2 cas. Koki, Oussouye, Popenguine et Ziguinchor ont chacun 1 cas.





La bonne nouvelle, c’est que la liste du bilan provisoire macabre ne s’est pas allongée. Autrement dit, il n’y a pas eu de décès les dernières 48 heures. En outre, il y a eu, selon le directeur de la Prévention, 62 patients qui ont été déclarés guéris, au moment où 11 malades sont dans un état grave.





A ce jour, le Sénégal a enregistré 40 344 cas déclarés dont 39 083 guéris et 1 107 décès et 153 patients sont sous traitement.