Coronavirus: L’épidémie a fait plus de 157 000 morts dans le monde

Le coronavirus a fait plus de 157 000 morts dans le monde depuis le début de l’épidémie, selon un comptage de l’AFP publié ce samedi 18 avril.





La pandémie du coronavirus a fait au moins 157 539 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles samedi à 19 h GMT.









Plus de 2 289 500 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 502 600 sont aujourd’hui considérés comme guéris.





7 613 nouveaux cas dans le monde





Depuis le comptage réalisé la veille à 19 h GMT, 7 613 nouveaux décès et 85 045 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.





Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès en 24 heures sont les États-Unis avec 3 084 nouveaux morts, le Royaume-Uni (888) et la France (642).





Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus fin février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 37 659 décès pour 716 883 cas. Au moins 59 984 personnes ont été déclarées guéries.





Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont l’Italie avec 23 227 morts pour 175 925 cas, l’Espagne avec 20 043 morts (191 726 cas), la France avec 19 323 morts (151 793 cas), et le Royaume-Uni avec 15 464 morts (114 217 cas).





La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82 719 cas (352 nouveaux entre vendredi et samedi), dont 4 632 décès, et 77 029 guérisons.





Plus de 100 000 décès en Europe





L’Europe totalisait samedi à 19 h GMT 100 505 décès pour 1 136 742 cas, les États-Unis et le Canada 39 165 décès (750 063 cas), l’Asie 6 882 décès (160 468 cas), le Moyen-Orient 5 465 décès (121 378 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 4 384 décès (92 445 cas), l’Afrique 1 052 décès (20 577 cas), et l’Océanie 86 décès (7 835 cas).





Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).





Le nombre de décès quotidien baisse en Iran

L’Iran a autorisé certains magasins de la capitale Téhéran à rouvrir ce samedi alors que le nombre de décès supplémentaires provoqué par le nouveau coronavirus sur les dernières 24 heures est tombé à 73, soit le total le plus bas depuis plus d’un mois.





La Turquie compte désormais 82 329 cas confirmés d’infections au nouveau coronavirus, a annoncé samedi le ministre de la Santé Fahrettin Koca, le pays dépassant ainsi pour la première fois son voisin iranien pour afficher le total le plus élevé au Moyen-Orient. Ce chiffre de 82 239, qui a augmenté de 3 783 en 24 heures, place le pays juste derrière la Chine, d’où est partie l’épidémie.