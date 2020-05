Coronavirus : la pandémie fait plus de 300 000 morts dans le monde

La journaliste Daniela Taiocchi feuillette une édition du journal L'Eco di Bergamo dans lequel dix pages de nécrologie ont été publiées en raison du nombre élevé de décès dus à la maladie à coronavirus (COVID-19), à Bergame, en Italie, le 12 mai 2020.

La pandémie de coronavirus a fait plus de 300 000 morts dans le monde, dont plus de 80 % en Europe et aux États-Unis, depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi 15 mai.Au total, 300 140 décès ont été recensés dans le monde (pour 4 403 714 cas), dont 162 654 en Europe (1 825 812 cas), continent le plus touché. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (85 194), devant le Royaume-Uni (33 614), l'Italie (31 368), la France (27 425) et l'Espagne (27 321).L'Afrique est jusqu'à présent relativement épargnée par la pandémie, qui y a officiellement fait moins de 2 500 morts. Mais les indices indiquant que ce bilan est fortement sous-estimé se multiplient.Le premier décès lié au Covid-19 a été rapporté le 10 janvier dans le centre de la Chine, à Wuhan, la ville où est apparu le nouveau coronavirus en décembre 2019.Vaccin ou pas, "ce virus pourrait devenir endémique" et "ne jamais disparaître", a prévenu l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).