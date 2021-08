Coronavirus : «Il faut arrêter, pour un seul virus, d’avoir 40 vaccins», fulmine le Dr Niang

Sinopharm, AstraZeneca, Johnson & Johnson… Ils sont nombreux, les vaccins anti-Covid-19 proposés par les grandes industries pharmaceutiques. Mais le médecin-chef à Samu Assistance et spécialiste des urgences n’en a cure. «Le vaccin n’a pas pris le temps qu’il faut. La vérité, c'est de dire aux populations qu'il n'y a pas de traitement et qu’elles doivent se protéger. Si le vaccin est efficace, prenez-le. Et qu'on arrête, pour un seul virus, d'avoir 40 vaccins», peste-t-il dans l’émission "Jury du dimanche" sur iRadio, ce 1er août.