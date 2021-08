Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Le pass sanitaire élargi en France depuis le 9 août 2021 Philippe LOPEZ AFP

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.





France : pass sanitaire étendu et restrictions en Martinique





Bars, restaurants, cinémas, hôpitaux, transports: le pass sanitaire élargi est entré lundi dans la vie quotidienne des Français, pour une semaine de rodage d'abord, malgré la contestation dans la rue.





Un pass valide témoigne d'un schéma vaccinal complet, du rétablissement de la maladie au cours des six mois précédents ou d'un test négatif de moins de 72 heures.





Son objectif est d'inciter à la vaccination et d'éviter un nouveau confinement.





L'île de la Martinique, dans les Antilles françaises, en proie à un sévère rebond de l'épidémie, va entrer dans une "deuxième phase de confinement", impliquant notamment la fermeture des plages et l'invitation faite aux touristes de "quitter le territoire", a indiqué lundi le préfet.





Les Martiniquais sont astreints à des déplacements d'une distance maximale d'un kilomètre autour de leur domicile. Les hôtels et locations saisonnières, les lieux de loisirs et de culture, les commerces --sauf alimentaires et pharmacies-- sont fermés.





Pfizer: 3e dose plutôt qu'adaptation aux variants





Le vaccin des laboratoires Pfizer/BioNTech n'a "pas encore" besoin d'être adapté aux nouveaux variants en circulation, a assuré lundi le patron de BioNTech, préconisant plutôt une "troisième dose".





Suisse: Moderna approuvé pour les ados





L'autorité suisse de santé a approuvé le vaccin contre le coronavirus du laboratoire américain Moderna pour les 12-17 ans, après avoir déjà donné début juin son feu vert à celui de Pfizer-BioNTech pour les adolescents.





Italie: réseau de faux pass démantelé





La police italienne a démantelé un réseau de vente en ligne de faux pass sanitaires, devenu obligatoire vendredi dans la péninsule pour accéder à de nombreux lieux publics.





Améliorations économiques





En Allemagne les exportations ont dépassé en juin leur niveau d'avant la pandémie, une première depuis le début de la crise sanitaire, selon l'institut de statistique Destatis.





En France l'activité est presque revenue à son niveau d'avant-crise en juillet, selon la Banque de France. Le pays accuse encore une perte de PIB comprise entre 1% et 1,5% par rapport à avant la pandémie, contre 2% en juin.





Incinérations collectives au Sri Lanka





Le Sri Lanka a commencé à procéder à des incinérations collectives de victimes du Covid-19 dont les corps s'accumulent dans les morgues, parallèlement à la forte augmentation du nombre des contaminations.





Malaisie: allègement des restrictions pour les vaccinés





La Malaisie va alléger à partir de mardi les restrictions sanitaires pour les personnes entièrement vaccinées sur une large partie de son territoire, qui abrite la moitié de sa population.





Canada: les Américains vaccinés peuvent entrer





La frontière terrestre entre les Etats-Unis et le Canada a rouvert lundi pour les Américains entièrement vaccinés, après quasiment 17 mois de fermeture.





Pour l'instant, les Canadiens ne sont pas autorisés à passer la frontière pour des voyages non essentiels.





Etats-Unis: obligation de vaccination pour les militaires





La vaccination deviendra obligatoire "d'ici mi-septembre" pour tous les membres des forces armées américaines, a annoncé lundi le ministre de la Défense Lloyd Austin dans une note adressée aux employés du Pentagone.





Le ministère de la Défense emploie 2,5 millions de soldats d'active et de la Garde nationale. Parmi eux, seulement un peu plus de la moitié sont partiellement ou totalement vaccinés.





Russie: rupture mortelle d'un tuyau d'oxygène, 9 morts





Neuf malades du Covid-19 sont morts lundi après la rupture d'un tuyau d'oxygène dans un hôpital de Vladikavkaz, capitale de la république russe d'Ossétie du Nord, a annoncé le ministre de la Santé.





Selon le ministère, 71 patients se trouvaient en soins intensifs au moment de l'incident, dont treize sous respirateur artificiel. Les neuf patients qui ont péri étaient tous dans ce dernier cas.





Iran: record de cas





Le bilan quotidien de contaminations en Iran a atteint un record pour la seconde journée d'affilée avec plus de 40.000 nouveaux cas recensés, selon le ministère de la Santé.





Plus de 4,29 millions de morts





La pandémie a fait plus de 4,29 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 202 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP lundi à 10H00 GMT.





Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (617.303), devant le Brésil (563.562) et l'Inde (428.309).