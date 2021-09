Coronavirus : Le point sur la pandémie dans le monde

Une manifestante opposée à la vaccination contre le Covid-19, encadrée par la police, brandit une pancarte "Stop à la vaccination des enfants contre le Corona", à Berlin le 13 septembre 2021 Odd ANDERSEN AFP

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.





- Confinement prolongé à Auckland -





Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, va rester confinée pour au moins une semaine supplémentaire afin de juguler la propagation du variant Delta qui est "en hausse", a annoncé lundi la Première ministre Jacinda Ardern.





Les deux millions d'habitants de la ville doivent rester chez eux à cause de l'apparition de plusieurs "cas mystérieux" qui n'ont pas encore pu être liés à des clusters, a expliqué Mme Ardern.





- Rentrée scolaire sous contrôle en Grèce -





Les enfants et adolescents grecs ont repris le chemin de l'école lundi pour la traditionnelle bénédiction orthodoxe de rentrée, mais ils doivent, s'ils ne sont pas vaccinés, présenter un test négatif au coronavirus, à leur charge, comme tous les travailleurs de Grèce non vaccinés.





Les employés non vaccinés devront le soumettre électroniquement une fois par semaine mais les professeurs, étudiants et élèves de plus de 12 ans, ainsi que tous les professionnels du tourisme, de la culture et des médias devront être testés deux fois par semaine.





- Portugal : fin du port obligatoire du masque en extérieur -





Le port du masque en extérieur a cessé lundi d'être obligatoire au Portugal, pays affichant un des taux de vaccination les plus élevés au monde et une réduction du nombre de nouveaux cas de coronavirus.





"Grâce au succès de la vaccination, nous sommes à quelques semaines de pouvoir considérer cette pandémie sous contrôle", avait déclaré la semaine dernière le Premier ministre Antonio Costa.





- Valneva ébranlé par son contrat résilié par Londres -





Le gouvernement britannique a "résilié" son contrat portant sur 100 millions de doses du candidat-vaccin du laboratoire franco-autrichien Valneva contre le Covid-19, énorme déception pour ce groupe qui misait beaucoup sur cette commande, sa seule et unique à ce jour.





Londres n'a à ce stade fourni aucune explication à sa décision. Le titre de la biotech a très lourdement chuté à l'ouverture de la Bourse de Paris et perdait à 09H20 plus de 40%, à 12,098 euros.





- Plus de 100 interpellations à Paris lors d'une manif anti-pass -





La mobilisation en France samedi, pour la neuvième semaine consécutive, contre le pass sanitaire a donné lieu à "104 interpellations" dans la capitale et "187 verbalisations", principalement pour participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations contre les biens et violences volontaires contre les forces de l'ordre, selon la préfecture de police de Paris.





Plus de 120.000 personnes sont à nouveau descendues dans les rues dans de nombreuses villes de France dont 17.000 à Paris, selon un décompte du ministère de l'Intérieur.





- Plus de 4,6 millions de morts -





La pandémie de Covid-19 a fait au moins 4.627.854 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi lundi à 10H00 GMT par l'AFP à partir de sources officielles.





Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (659.975), devant le Brésil (586.851), l'Inde (442.874), le Mexique (267.748) et le Pérou (198.764), selon les chiffres officiels.