Coronavirus : Le Sénégal franchit la barre des 5000 cas positifs

Le nombre total de cas de contamination au coronavirus au Sénégal a franchi, ce dimanche 14 juin, la barre des 5000 personnes.Actuellement, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont enregistré 5090 cas positifs à la Covid-19 depuis le 2 mars dernier, date à laquelle le premier malade a été identifié.Ces cas confirmés sont répartis entre 3344 guéris, 60 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 1685 patients sous traitement.Pour rappel, le cap des 1000, 2000, 3000 et 4000 cas testés positifs à la Covid-19 a été dépassé respectivement le 1er mai, le 13 mai, le 24 mai et le 4 juin derniers.