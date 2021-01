Coronavirus : Le Sénégal franchit la barre des 500 morts

Le Sénégal comptabilise désormais 506 décès liés au Covid-19, dont 10 annoncés vendredi pour le compte des dernières vingt-quatre heures, annonce le ministère de la Santé et de l’Action sociale.Selon le dernier bulletin quotidien portant sur l’évolution de la pandémie, 218 nouvelles infections ont été enregistrées au Sénégal, sur un total de 2.286 tests virologiques effectués par les services compétents.Les nouvelles contaminations concernent 69 contacts suivis et 149 cas issus de la transmission communautaire, a précisé le directeur de la prévention, le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye.Il signale que 152 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris, alors que 34 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.Selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale, le pays compte désormais 22.396 cas de Covid-19, dont 18.908 guéris. Et 2.981 personnes sont encore sous traitement.