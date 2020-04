[Photos] Coronavirus : Les cadavres peuvent-ils transmettre le Covid-19 ?

Les funérailles ont été interdites ou sévèrement restreintes dans le monde entier à cause de Covid-19

Dans certaines zones, le simple nombre de décès liés au Covid-19 a entraîné une crise dans le secteur funéraire.

Et pour suivre les directives de distanciation sociale, les funérailles ont été interdites dans plusieurs pays. D'autres les autorisent encore, mais en limitant le nombre de personnes autorisées à y participer.

Selon l'OMS, la famille et les amis du défunt peuvent voir sa dépouille pendant les funérailles, à condition de respecter certaines restrictions.

"Ils ne doivent pas toucher ou embrasser le corps et doivent se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon après avoir vu le corps ; des mesures de distanciation physique doivent être strictement appliquées (au moins un mètre entre les personnes)", indiquent les directives.

Les personnes présentant des symptômes d'une maladie respiratoire ne devraient pas assister aux funérailles ou devraient au moins porter un masque facial pour éviter la propagation de l'infection, ajoute-t-elle.

Et les enfants, les adultes de plus de 60 ans ainsi que les personnes vulnérables ne devraient pas avoir d'interaction directe avec le corps.

Les corps peuvent-ils être enterrés, ou doivent-ils être incinérés ?

Vue aérienne de nouvelles tombes dans la ville brésilienne de Manaus ; de nombreuses villes sont durement touchées par le nombre de morts

L'OMS indique que les enterrements et les crémations sont tous deux acceptables.





"C'est un mythe courant que les personnes mortes d'une maladie contagieuse devraient être incinérées, mais ce n'est pas vrai. L'incinération est une question de choix culturel et de ressources disponibles", ajoute-t-elle.





Les personnes chargées de manipuler les corps - par exemple, pour les mettre en terre - doivent porter des gants et se laver soigneusement les mains avant et après, en se débarrassant des gants.





Il n'est pas nécessaire de se débarrasser hâtivement des corps des victimes de Covid-19, ajoute l'OMS.





Il n'est pas non plus nécessaire d'incinérer les effets personnels des morts, mais ils doivent être manipulés avec des gants et soigneusement désinfectés avec un détergent, une solution d'éthanol à 70% ou de l'eau de javel.





Les vêtements peuvent être soit lavés en machine avec du détergent à haute température (60-90°C), soit trempés dans de l'eau chaude et du savon dans une grande bassine, en utilisant un bâton pour remuer et en évitant les éclaboussures.





Préserver la dignité