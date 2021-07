Coronavirus : Les cas de Covid-19 explosent à Fatick

Explosion des cas de Covid à Fatick

En attendant les bilans d’après-Tabaski, les cas de Covid-19 explosent dans la région de Fatick.





Selon le bulletin épidémiologique de ce vendredi 23 juillet, 59 personnes sont touchées et aucun district sanitaire n’est épargné dans cette région.





Cependant, seules deux personnes sont suivies au centre de traitement des épidémies (Cte) de l’hôpital régional de Fatick. Les 57 autres patients sont pris en charge à domicile.





En fait, le district sanitaire de Fatick a le plus grand nombre de cas, avec 39 infections. Le district sanitaire de Dioffior compte huit cas positifs et celui de Sokone en a six.