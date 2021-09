Coronavirus : Les symptômes de la Covid-19 chez les personnes vaccinées

Les mémés symptômes chez les personnes vaccinées ou non

Si les vaccins contre la Covid-19 semblent très efficaces, ils n’offrent cependant pas une protection à 100 %. Même si le risque est faible, il est tout de même possible d’être infecté par le virus, tout en étant totalement vacciné. Dans ce cas, les symptômes de la Covid-19 sont-ils les mêmes que chez les personnes non-vaccinées ?





Une étude publiée récemment dans la revue "The Lancet" fait le point sur le profil des personnes vaccinées infectées par le virus Sars-Cov-2, ainsi que sur les symptômes de la maladie dans cette population spécifique.





Chez les personnes vaccinées et atteintes par la Covid-19, les symptômes recensés le plus fréquemment sont des maux de tête, un écoulement nasal, des maux de gorge, des éternuements, une toux persistante et une perte d’odorat. Des symptômes bénins qui montrent cependant la nécessité de continuer à mettre en application les gestes barrières.





Les personnes vaccinées tombant malades de la Covid-19 présentent donc des signes sans gravité (très peu de cas de fièvre notamment) et se rétablissent rapidement. Le nombre de symptômes est généralement inférieur à 5. Les éternuements sont le seul symptôme à être recensé plus fréquemment chez les personnes vaccinées que chez les personnes non-vaccinées.