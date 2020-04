Coronavirus : Rufisque, 5 cas communautaires en 24 heures

Cas communautaires dans le district de Rufisque

En l’espace de 24 heures, le département de Rufisque a enregistré 5 cas communautaires : 2 à Rufisque, 2 à Sangalkam et 1 à Niague. « Les 3 sont enregistrés dans le District sanitaires de Sangalkam qui regroupe les communes de Sangalkam, Bambilor, Tivaouane Peulh, Niangue, et Diakhaye. Les personnes infectées sont des femmes qui s’activent dans le commerce. Les deux cas communautaires localisés dans le District sanitaire de Rufisque sont des hommes et pour le moment on ignore où ils ont chopé le virus », a expliqué la Rfm.





Qui, ajoute que cette augmentation des cas communautaires dans le département inquiète beaucoup les Rufisquois surtout en ce moment où on constate toujours dans rassemblements au niveau du marché central et autres lieux publics.





Selon les populations, il appartient maintenant aux autorités de faire respecter les mesures édictées pour barrer la route à cette pandémie qu’est le coronavirus.