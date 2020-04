Coronavirus : Tout sur les lieux de provenance des 35 nouveaux cas

Les Cas positifs du Covid-19 au Senegal

C’est une première depuis le début de la publication des résultats des examens virologiques relatifs à la pandémie du coronavirus au Sénégal. Ce mardi 21 avril, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a déclaré 35 cas positifs sur un échantillon de 466 tests réalisés. Le Sénégal vient, de ce fait, de dépasser la barre des 400 cas. Avec l’apparition de nouveaux malades dans des zones déjà touchées par « l’ennemi ».





Dakar Sud, Dakar Centre et Dakar Ouest viennent d’enregistrer respectivement, 3 cas, 4 cas et 3 cas positifs (71, 26 et 65 cas au total pour chaque district). 6 contacts nouveaux ont été détectés à Touba. Goudiry, Pikine et Guédiawaye en comptent respectivement 6, 7 et 4 cas positifs (30, 18 et 27 patients déclarés jusque-là). Ziguinchor a enregistré un (1) seul cas (14 au total), tout comme Mbao qui comptabilise à ce jour 9 cas.





A signaler que les 34 cas sont des contacts suivis des services du ministère. Le 35ème cas est issu de la transmission communautaire. Il a été identifié à Niary Tally.





Le pays, compte, à ce jour, 412 cas positifs au coronavirus.