Course au vaccin : pourquoi Sanofi est en retard face à Pfizer, AstraZeneca ou Moderna

Aveu d’impuissance. Le 7 janvier, 24 heures à peine après le feu vert donné par l’Agence européenne des médicaments (EMA) à un deuxième vaccin, celui de la biotech américaine Moderna, Sanofi acte officiellement son retard pris sur la concurrence. "Nous évaluons actuellement en interne la potentielle faisabilité technique de l'exécution de certaines étapes de fabrication pour soutenir d'autres fabricants de vaccins Covid-19" concède le géant pharmaceutique. Outre les champions précoces de l’ARN Messager, Pfizer/BioNTech et Moderna qui disposent déjà du label européen, les vaccins d’AstraZeneca, CureVac ou Johnson & Johnson sont dans les starting-blocks pour obtenir de l’EMA le précieux sésame.Leader mondial concernant les ventes de vaccins pédiatriques et grippaux et numéro trois tous vaccins confondus, Sanofi a raté son sprint, devancé dans cette course effrénée par la plupart des Big Pharma et biotechs. Résultat : les deux vaccins sur lesquels travaille le groupe dirigé par le britannique Paul Hudson ne sont attendus que pour fin 2021. Le plus avancé, celui à base de protéine recombinante mis au point avec le mastodonte britannique GSK et dont l’Union européenne a commandé 200 millions de doses, aurait dû être disponible à la fin du printemps sans une erreur de sous-dosage de l’antigène du vaccin.Au moins quatre mois de perdus"Ce problème technique nous coûte quatre mois" précise la société qui espère passer en phase 3, celle qui permet de jauger l’efficacité d’un vaccin et sa tolérance par l’organisme, lors du deuxième trimestre 2021. Celle-ci pourrait aussi poser son lot de difficultés au groupe français puisque le recrutement de volontaires ne s'annonce pas aisé avec des vaccins concurrents déjà sur le marché. "Pour remédier à cela, nous comparerons notre vaccin avec ceux qui sont autorisés et non avec un placebo" fait-on valoir chez Sanofi.