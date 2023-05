Couverture Maladie universelle : La région de Ziguinchor fait le point aux correspondants de presse

Les correspondants de presse de la région de la région de Ziguinchor ont bénéficié ce matin d’une session de partage d’information sur le programme de Couverture Maladie universelle, animée par le chef de service régional de la CMU à Ziguinchor, Dr Amadou SOW et le Conseiller technique en charge des Médias et des Relations publiques du Directeur général de l’ANACMU, Aly FALL.





Lors de cette séance de partage, il est ressorti des présentations que 241.706 Ziguinchorois dans les mutuelles de santé de la région, soit un taux de couverture de 35% de la cible. Selon Dr Amadou SOW, ce taux est certes faible par rapport aux attentes mais sont assez illustratifs du dynamisme du programme dans la région. « Nous pouvons avoir plus que ce taux de couverture et nous nous sommes inscrits dans cette dynamique. L’Agence nationale pour la CMU a engagé plusieurs réformes, notammen t le renforcement et la professionnalisation des mutuelles de santé et qui sont en cours de mise en œuvre partout dans le pays. Ces réformes, comme tant d’autres, vont sans conteste améliorer les taux de couverture au niveau des régions et donc le taux national, qui est aujourd’hui de 53,2% », s’est réjoui le chef de service de la région de Ziguinchor.





Pour lui, Ziguinchor est dans la zone verte puisque les acteurs de manière générale travaillent ensemble pour matérialiser toutes les réformes issues des évaluations du programme de CMU. « Dans cette région, nous travaillons en parfaite harmonie avec les différents acteurs du programme, c’est pourquoi les organisations mutualistes sont représentées dans cet atelier de même que les prestataires (…) A propos des initiatives de gratuité, l’Agence a payé en 2022 un peu plus de 206 millions de Francs CFA aux structures de santé de la région, en attendant de recevoir les prochaines factures », a ajouté Dr SOW, qui salue par ailleurs l’initiative des sessions de partage avec les correspondants de presse.





Revenant sur l’apport du projet ISMEA dans la région, il informe les correspondants de presse, que près d’un demi-milliard de Francs CFA a été injecté dans les mutuelles de santé, pour l’enrôlement de toutes les femmes enceintes et les enfants âgés de moins de 5 ans de la région de Ziguinchor. A l’en croire, ce basculement des initiatives de gratuité dans les mutuelles de santé va forcément avoir un impact très positif sur le taux de couverture régional.