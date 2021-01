Couvre-feu : Les ministres de l'Intérieur et de la Santé face à la presse

Les ministres en charge de la Santé et de l'Intérieur seront au front ce jeudi. Abdoulaye Diouf Sarr et Antoine Diome vont faire face à la presse.Ils ont été retenus finalement en lieu et place des ministères en charge de l'Éducation, l'Enseignement supérieur et la Formation.Ces derniers ont été initialement prévus dans le cadre de la conférence de presse bihebdomadaire du gouvernement.