Covid-19 : 2 décès, 334 nouveaux cas positifs et retour des cas importés

Point du jour, Coronavirus

Les résultats des examens virologiques de ce lundi 12 juillet sont dévoilés. 334 nouvelles infections à coronavirus sont détectées sur un échantillon de 2025 tests. Selon les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, un taux de positivité de 16,49% est repéré.





Selon la répartition des nouveaux cas positifs, les malades proviennent de 127 cas contacts suivis par les autorités sanitaires, 1 (un ) cas importé enregistré à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) et de 206 as issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont détectés à Dakar avec 191 cas et 15 dans les autres régions.





De plus, 17 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays.





Pis, 2 décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés, hier dimanche 11 juillet dans des structures sanitaires du pays.

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale de signaler, toutefois, que 128 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs à 2 reprises dans un intervalle de 48 heures et sont donc déclarés guéris.









Par ailleurs, le communiqué numéro 498 de ce jour sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 a fait savoir que Sénégal a recensé depuis le 2 mars 2020, date de l’apparition du coronavirus au Sénégal, 46509 cas positifs. Ils sont répartis entre 42436 guéris, 1196 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 1876 patients sous traitement.





Aussi, est-il que, 582725 personnes sont vaccinées depuis le 23 février dernier.