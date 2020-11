Covid-19 : 0 décès, 18 nouveaux cas positifs et 28 patients guéris

Directeur de la Prévention, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a annoncé, ce mercredi 5 novembre, 18 nouveaux malades de Covid-19 au Sénégal. De plus, il a signalé la présence de 4 cas graves en réanimation. Là où, zéro décès a été notifié ce jour.





De 10 hier, 18 nouvelles contaminations ont été détectées, ce jeudi 5 novembre, sur un échantillon de 740 tests effectués. Selon le porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale, par ailleurs Directeur de la Prévention qui a proclamé les résultats des examens virologiques lors du point journalier sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, un taux de positivité de 2,43% a été noté.





S'exprimant toujours sur les tests positifs, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a indiqué que 10 des nouveaux malades sont des contacts suivis par les autorités sanitaires. Les autres patients sont issus de la transmission communautaire et sont identifiés à Maristes (2), Diamniadio (1), Dieuppeul (1), Ngor (1), Richard-Toll (1), Thiès (1) et Touba (1).





De l'autre côté, les cas graves n'ont pas bougé. Dr Ndiaye de soutenir qu'ils sont toujours 4 à être actuellement pris en charge dans les services de réanimation.





326 décédés notifiés, à ce jour





Et, d'après le communiqué numéro 249 du ministère, aucun décès n'a été enregistré hier mercredi 4 novembre.





Par ailleurs, il a déclaré que l'état de santé des autres malades hospitalisés est stable. De plus, 28 patients ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. Ils devront rentrer chez eux incessamment.





Depuis le 2 mars, le Sénégal a répertorié 15 668 cas positifs au coronavirus répartis entre 15 273 malades guéris, 326 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 68 patients sous traitement.