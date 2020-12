Covid-19 : 05 nouveaux cas positifs et 02 premiers décès à Linguère

Le département de Linguère a enregistré dimanche 05 nouveaux cas positifs dont 03 au district sanitaire de Dahra et les 02 autres à celui de Linguère.Selon notre source, deux décès liés à cette maladie ont été également enregistrés au district sanitaire de Linguère. Il s’agit de deux personnes âgées de plus de 60 ans. Des prélèvements effectués sur elles le vendredi et le samedi à Linguère sont revenus positifs.Ces deux premiers cas de décès liés au coronavirus installent une grande psychose dans le Djoloff. Des voix s'élèvent depuis hier pour réclamer la fermeture du marché hebdomadaire de Dahra, considéré comme la porte d'entrée du coronavirus dans le département de Linguère.