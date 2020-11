Covid-19 : 1 décès, 14 nouveaux tests positifs et 105 patients déclarés guéris

Porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Docteur Elhadji Mamadou Ndiaye a présidé, ce dimanche 1er novembre, le point journalier sur l’évolution du coronavirus au Sénégal. Dévoilant ainsi, les résultats des examens virologiques, il a annoncé 14 nouveaux cas positifs sur un échantillon de 1038 tests effectués. Ce qui fait un taux de positivité de 1,35%.Le Directeur de la Prévention de renseigner que concernant ces nouvelles contaminations, il s’agit de 4 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, de 2 cas importés enregistrés à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass et de 8 autres nouveaux malades issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont localisés à Dakar-Plateau (1), Fann Résidence (1), Fatick (1), Kaolack (1), Liberté 6 (1), Louga (1), Mbour (1) et Rufisque (1).Selon le communiqué numéro 245 du jour, 105 patients ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. De plus, Dr Ndiaye a rassuré que l’état de santé des autres infectés hospitalisés est stable.Cependant, il a signalé que 5 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.Non sans indiquer qu’un décès lié à la Covid-19 a été enregistré, hier samedi 31 octobre dans une des structures hospitalières du pays.Depuis l’apparition de la Covid-19 au Sénégal, le 2 mars dernier, le Sénégal a répertorié 15630 cas positifs dont 14958 personnes guéries, 325 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Également, 346 patients sont sous traitement.Le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte les populations à respecter les mesures de prévention individuelles et collectives pour mettre fin à la propagation du coronavirus dans le pays.