Covid-19 : 1 décès, 22 nouveaux cas positifs et 9 patients admis en réanimation

Ce dimanche 16 mai, ils sont 9 malades admis dans les services de réanimation pour leur prise en charge. Mieux, le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a signalé 22 nouvelles contaminations à la Covid-19 détectées, ce jour. C’est ce qui ressort du communiqué numéro 441 sur l’évolution de la pandémie au Sénégal. Ces nouveaux infectés ont été révélés à la suite d'un échantillon de 1508 tests, soit un taux de positivité de 1,46%





Selon les résultats des examens virologiques publiés, les tests positifs proviennent de 6 cas contacts suivis par les services du ministère et de 16 cas issus de la transmission communautaire localisés dans les villes ou quartiers à savoir Dakar-Plateau, Zac Mbao, Grand-Dakar, Gueule Tapée, Ouakam, Ouest-Foire, Parcelles Assainies, Scat Urbam et Richard-Toll.





Pis, la liste des victimes s’est allongée. 1 décès supplémentaire a été enregistré, hier par les autorités sanitaires. Ce qui porte le bilan des personnes décédées de cette maladie à 1125.





Le Directeur de la Prévention de soutenir que 15 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. Tout en rassurant que l’état de santé des autres malades est stable.





Depuis le début de cette pandémie, le Sénégal a enregistré 40850 cas positifs au coronavirus dont 39573 personnes guéries, 1 évacué (finalement décédé en France) et 151 malades à être sous traitement.





Le nombre de personnes vaccinées au samedi 15 mai 2021, est de 431916.