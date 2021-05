Covid-19 : 1 décès, 33 nouveaux tests positifs et 13 patients en soins intensifs

Point du Jour des Tests de Covid-19

Le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé , ce mercredi 12 mai, que 33 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées sur un échantillon de 1 094 tests. Soit un taux de positivité de 3,01 %, selon le directeur de la Prévention, Docteur El Hadj Mamadou Ndiaye.





Procédant à la répartition des nouveaux cas positifs, il déclare que les malades proviennent de 12 cas contacts suivis par les services dudit ministère et de 21 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont localisés dans les communes ou quartiers Cité Keur Gorgui, Dakar-Plateau, Maristes, Almadies, Amitié 3, Centenaire, Dalifort, Fann-Hock, Gueule-Tapée, Ngor, Nord-Foire, Ouagou Niayes, Ouakam, Ouest-Foire, Pikine, Scat Urbam, Louga et Ziguinchor.





Le Dr Ndiaye a signalé qu’un décès lié à la Covid-19 a été enregistré, hier mardi 11 mai, dans une des structures sanitaires du pays. Au moment où 13 malades sont admis en soins intensifs.









Le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale a souligné, cependant, la guérison de 30 patients hospitalisés. Ils ont été contrôlés négatifs à deux reprises, dans un intervalle de 48 heures, et sont donc déclarés guéris.





Selon le communiqué quotidien n°437 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19, le Sénégal a répertorié, depuis le 2 mars 2020, date de l’apparition du coronavirus dans le pays, 40 762 cas positifs. Ils sont répartis entre 39 760 guéris, 1 121 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 180 patients sous traitement.