Covid-19 : 1 décès, 45 nouveaux tests positifs et 11 patients en réa

Ce dimanche 2 mai, lors du point sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 du jour, le ministère de la Santé et de l’Action a déclaré que sur 1780 tests réalisés, 45 sont revenus positifs. Ces résultats virologiques ont produit un taux de positivité de 2,53%.Les tests positifs sont répartis entre 13 cas contacts suivis par les services dudit ministère et 32 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de malades proviennent des communes ou quartiers à savoir Plateau, Médina, Cité Isra, Keur Massar, Almadies, Grand-Yoff, Hamo 4, Hlm, Liberté 1, Liberté 6, Maristes, Ngor, Ouakam, Ouest-Foire, Pikine, Rufisque, Sicap Baobab, Yoff, Kaolack, Sokone et Tambacounda.Les autorités sanitaires de signaler que 11 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays.Là où, un (1 décès lié la Covid-19 a été enregistré, hier samedi 1er mai, dans une des structures hospitalières du pays.Toutefois, 48 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. Ils sortiront de l’hôpital dans les prochaines heures. De même, les services du ministère annoncent que l’état de santé des patients hospitalisés est stable.Le communiqué numéro 427 du jour sur la pandémie du coronavirus informe que 40433 cas ont été notifiés positifs au Sénégal, depuis le 2 mars 2020. Ils sont répartis entre 39158 guéris, 1110 décédés, 1 évacué et encore 164 patients sous traitement.Par ailleurs, il indique que le nombre total de de personnes vaccinées est de 413031 à la date du samedi 1er mai.Le ministère renouvelle, ainsi, à la population son appel au respect strict des mesures de protection individuelle et collective.