Covid-19 : 1 décès, 46 nouveaux tests positifs et 17 patients en soins intensifs

Point du jour, Coronavirus

Les cas graves de Covid-19 admis dans les services de réanimation n’ont pas baissé, ce jour. 17 patients sont toujours en soins intensifs selon porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale.





Toutefois, les résultats des examens virologiques de ce jeudi 15 avril ont connu une chute. 46 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées sur un échantillon de 1315 tests. Le Directeur de la Prévention, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye d’avancer qu’un taux de positivité de 3,50% est ainsi repéré.





Procédant à la répartition des nouveaux cas positifs, il a déclaré que les malades proviennent de 15 cas contacts suivis par les services dudit ministère et de 31 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont localisés dans les communes, quartiers et régions à savoir Diamniadio, Grand-Dakar, Keur Masar, Parcelles Assainies, Guédiawaye, Médina, Ngor, Sacré-Cœur Amitié 2n Cité Tacko, Hann Bel Air, Kounoune, Ouakam, Pikine, Scat Urbam et Zone, Kolda et Mbour.









Mieux, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a signalé qu’un (1) décès lié à la Covid-19 a été enregistré, hier mercredi 14 avril dans une des structures sanitaires du pays.









Le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé, cependant, la guérison de 53 patients hospitalisés. Ils ont été contrôlés négatifs à 2 reprises. Ceci, dans un intervalle de 48 heures et sont donc déclarés guéris.





Selon le communiqué quotidien numéro 410 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19, le Sénégal a répertorié depuis le 2 mars 2020, 39606 cas positifs. Ils sont répartis entre 38343 guéris, 1085 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 177 patients sous traitement.