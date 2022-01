Covid-19 : 1 décès, 476 nouveaux cas positifs et 5 cas graves en Réa

Point du Jour Covid-19 au Sénégal , présence Omicron

Les contaminations à la Covid-19 ont connu une baisse par rapport aux jours précédents. Ce lundi 10 janvier 2022, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont enregistré 476 nouveaux tests positifs. Ces résultats virologiques ont été obtenus sur un échantillon de 1 986 tests effectués. D’où un taux de positivité de 23,96 % notifié.





Selon le communiqué numéro 680 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, les nouvelles infections sont réparties entre 15 cas contacts suivis par les services dudit ministère et 461 cas issus de la transmission communautaire.





Ces derniers sont recensés à Dakar avec 344 cas positifs (251 dans le département de Dakar, 47 à Pikine, 19 à Guédiawaye, 17 à Rufisque et 10 à Keur-Massar) et 117 dans les autres régions (32 à Kaolack, 24 à Mbour, 8 à Kédougou, 8 à Thiès, 24 à Oussouye, 4 Saint-Louis, 2 à Touba, 3 à Ziguinchor, 2 à Kolda, 2 à Joal, 1 à Diouloulou, Fatick, Khombole, Matam, Popenguine, Sokone,Tivaouane et Velingara).





Les cas graves sont aussi de retour. Ils sont actuellement 5 à être pris en charge dans les services de réanimation du pays.





Cependant, un décès lié à la Covid-19 a été enregistré, hier dimanche 9 janvier, dans les structures hospitalières du pays.





De plus, 216 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. Ainsi, ils sortiront d’hôpital dans les prochaines heures. L’état de santé des autres patients hospitalisés est stable.





Depuis l’introduction de cette maladie au Sénégal, 79 766 cas positifs ont été détectés. Ils sont 74 098 guéris, 1 899 décédés, 1 évacué et 3 768 patients encore sous traitement.





Depuis le début de la campagne de vaccination, 1 372 609 personnes ont été vaccinées dont 711 dans la journée d’hier dimanche 9 janvier 2022.