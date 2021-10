Covid-19 : 1 décès, 6 cas communautaires et 52 patients encore sous traitement

Le ministère de la Santé et de l’action sociale a fait le point de situation de la pandémie du Coronavirus, ce vendredi 8 octobre.



Sur 1339 échantillons réalisés, 6 cas sont revenus positifs. soit un taux de positivité est de 0,44%.



Les nouveaux tests sont tous issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répertoriés dans les localités à Dakar, Mbour, Thiès, Touba.



5 patients sont contrôlés négatifs et guéris, 6 cas graves sont admis dans les services de réanimation et 1 décès a été enregistré hier jeudi 7 octobre.



Au total, l’on décompte 73 831 cas positifs dont 71 913 guéris, 1865 décès et 52 personnes sous traitement.



Le ministère de la Santé tient à informer que 1975 personnes ont été vaccinées depuis hier soit un total de 1 268 640.



Il exhorte les populations au respect strict des mesures barrières individuelles et collectives.